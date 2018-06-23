У себя на родине я скажу: в Украине я видел реальные проявления молодой демократии

Полковник Билл Блек – руководитель не очень боевого (в прямом смысле), но все же военного инженерно-строительного подразделения резервистов, в канун отъезда из Крыма похвалил местную еду и украинскую демократию.

- Как вы чувствовали себя в Феодосии?

- Нам здесь создали наилучшие условия, которые только можно представить. Мы ни в чем не имели недостатка. Но нас беспокоит то, что мы не смогли заняться тем делом, ради которого прибыли.

- Вам удалось выйти в сам город?

- Я здесь уже в третий раз, и имел такую возможность. Правда, не в последние 10 дней. Очень красивый город, приветливые люди, есть интересные места. Поэтому жаль, что сейчас не имею такой возможности.

- Как относились к вам местные, правда ли, что возникали какие-то конфликты, которые заканчивались госпитализацией ваших подчиненных?

- Насколько мне известно, никаких конфликтов не было. Тем более, что в нашем подразделении есть медики, которые бы мне обязательно доложили.

- Чем вы занимались на протяжении этих двух недель?

- Мы поддерживали свою физическую форму, играли в физические игры. Читали книжки, смотрели кино. Пытались не показываться наружу, чтобы не было эскалации напряжений.

- Смотрели ли телевидение и что думаете о том, что о вас говорят?

- Показывают, конечно, по-разному. Одни – более объективно, другие – менее. Думаю, это плохо для украинского народа. Негативное освещение способствуют протестам, которые блокировали нас здесь. Мешали начать нашу работу, или, по крайней мере, улучшить футбольное поле в городе, например. А кроме того - просто оставить в местном бюджете наши личные деньги. Могу привести пример: если выйдете из главных ворот санатория, зайдите в магазин, что напротив. Спросите продавца, что она думает об американцах. За 4 дня нашего пребывания здесь магазин заработал больше, чем за 6 месяцев работы. Я лично нахожусь здесь с 23 мая. Я зарабатываю неплохо. Но теперь, не имея возможности выйти в город, я не могу потратить свои деньги.

Кроме того, мы должны были закупить здесь немало строительных материалов: цемент, гвозди, инструменты и тому подобное. Для этого предусмотрено в бюджете около 100-150 тысяч долларов. У нас уже была встреча с местными поставщиками для проведения тендера. Но начались акции протеста, и мы вынуждены были прервать этот процесс.

Возвращаясь к сути вашего вопроса, повторюсь: мне жаль украинцев, которые не получают прибыли от нашего пребывания здесь.

- Как вас здесь кормили?

- Мне даже приходится пропускать один из приемов еды, поскольку я не хочу поправиться. Кормят здесь прекрасно. Кроме того, поскольку я вегетарианец, для меня специально выдумывают вегетарианские кушанья.

- Откуда вы родом и чем занимаетесь на родине?

- Я из Хьюстона, Техас. В гражданской жизни я являюсь владельцем консалтинговой бизнес-группы. Занимаюсь консалтингом в сфере логистики для Министерства обороны США и американских вузов.

- Что расскажете своим родным, когда вернетесь?

- Смогу сказать родным, что приобрел здесь опыт и имел возможности, которые открываются очень немногим американцам. А именно: мне повезло побывать в стране, где начинает расти молодая демократия, и я видел реальные проявления этой демократии. Потому что разве могли бы эти люди так протестовать, скажем, 30 лет назад? Протесты – это хорошо, это свидетельствует о наличии свободы. Приятно было это здесь увидеть.

Разговаривал Дмитрий Стаховский