СМИ: Кулиняка назначили гендиректором дворца «Украина»
14:12, 09 февраля 2013Политика
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Гендиректором Национального дворца искусств "Украина" с 8 февраля назначен экс-министр культуры Михаил Кулиняк.
Кулиняк из кресла министра пересел в кресло гендиректора дворца "Украина"
Об этом ZN.UA стало известно от высокопоставленного источника в администрации президента.
Кроме того, известно, что художественным руководителем назначена Виолетта Мозговая - вдова многолетнего гендиректора НД "Украина" Николая Мозгового.
До назначения Кулиняка именно она возглавляла дворец - с 2010 года была назначена исполнящей обязанности (и.о., до этого занимала должность заместителя гендиректора по творческим вопросам.).
Напомним, Михаил Кулиняк руководил Минкультом с 2010 года, однако 24 декабря прошлого года был уволен в связи с формальной причиной - отставкой всего правительства.
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