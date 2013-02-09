СМИ: Кулиняка назначили гендиректором дворца «Украина»

Об этом ZN.UA стало известно от высокопоставленного источника в администрации президента.

Кроме того, известно, что художественным руководителем назначена Виолетта Мозговая - вдова многолетнего гендиректора НД "Украина" Николая Мозгового.

До назначения Кулиняка именно она возглавляла дворец - с 2010 года была назначена исполнящей обязанности (и.о., до этого занимала должность заместителя гендиректора по творческим вопросам.).

Напомним, Михаил Кулиняк руководил Минкультом с 2010 года, однако 24 декабря прошлого года был уволен в связи с формальной причиной - отставкой всего правительства.