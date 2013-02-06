Регионал: «Батьківщина» сегодня напоминает СС «Галичина»

«Информация о том, что «Батьківщина» создает отряды штурмовиков, для меня не стала новостью. Позиционируя себя как либеральная политическая сила, они сейчас больше напоминают коричневые рубашки нацистов и их пособников СС «Галичина», - сказал Чечетов.

По его словам, создание отрядов штурмовиков свидетельствует о том, что «Батьківщина» из либеральной партии переходит в нишу националистических политических сил. «Они еще раз демонстрируют, что вползают в нишу ультранационалистических и профашистских организаций. Так начиналась Германия эпохи Гитлера, когда величайшей избиралась арийская раса. Теперь они говорят о титульной нации, а завтра будут бороться с инакомыслящими. Это те же методы», - убежден Чечетов. Политик также отметил, что Партия регионов не будет делать контршагов по борьбе с оппозиционными силовыми группами.

«Радикальных шагов мы не будем совершать, это должно сделать общество, а особенно избиратели, которые доверились этой политической силе. Наша задача лишь разъяснять на встречах, через СМИ, что такая практика не приемлема в правовом государстве», - сказал регионал.

Напомним, что по информации портала Комментарии, 4 февраля на заседании фракции «Батьківщина» было принято решение о создании оперативных групп, которые будут заниматься экспертным реагированием и силовым обеспечением.