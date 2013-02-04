Врачи о состоянии депутата Пабата: У нас появилась надежда

У врачей киевской областной больницы, где в реанимации находится пострадавший от взрыва петарды лидер фракции ГАК в Киевраде Александр Пабат, появилась надежда, сообщает Сегодня.

Напомним, ЧП случилось из-за использования петард. Пабат серьезно травмировал голову, лицо и глаза.

Трагедия произошла на глазах у семьи Александра за городом в эти выходные. Сейчас его близкие находятся в кликнике и не комментируют произошедшее.

"Пациенту было проведено несколько операций. До сих пор очень большие проблемы из-за раздробленности костей лица. Сегодня третий день со дня происшествия, когда ситуация может измениться как в одну, так и в другую сторону. Пока еще много вопросов по состоянию здоровья пациента. Есть опасность возникновения некроза тканей. Однако, тьфу-тьфу, у нас появилась надежда", - рассказал источник в больнице.

Напомним, Александру Пабату 38 лет, он активный спортсмен и автогонщик. Семья и окружение депутата пока ситуацию не комментируют.