Каськив считает, что лыжного инструктора ему подсунули Газпром и продажные СМИ

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив считает, что скандал вокруг подписания договора по строительству LNG-терминала с компанией Gas Natural Fenosa спровоцировал российский «Газпром».

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

При этом он считает, что скандал имел негативные репутационные последствия, прямых юридических и финансовых последствий не было.

«Прямых юридических или финансовых последствий для Украины не было. А к репутационным последствиям привела целенаправленная информационная провокация недруга этого проекта – «Газпрома». СМИ, очевидно, простимулированные и работающие в интересах газового монополиста, продолжают активно называть Джорди Сарда Бонвехи «лыжным инструктором», хотя эта информация не соответствует действительности», - заявил В.Каськив.

При этом он признал свою вину в возникновении скандала и в том, что не оценил масштаб «игры против проекта».

«Я признаю свою вину в том, что недооценил масштабы игры против нашего проекта, мне неприятно, что это создало неудобства для премьера. Однако это часть войны, цена которой - энергетическая независимость. Я считаю, что из ситуации с терминалом мы вышли очень достойно. Проект реализуется в утвержденных временных рамках, никто из его участников не отказался от работы с нами. Мы заключили договор с американской Excelerate Energy, ключевым стратегическим партнером в этой инициативе. Не ошибается тот, кто ничего не делает, и не виноват тот, кто ничего не делает. Скандал не убил проект, а то, что нас не убивает, делает нас сильнее», - заявил В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Однако позже выяснилось, что Джорди Бонвеи, подписавший документ с испанской стороны, не имел полномочий на это. За неделю до подписания соглашения глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал». Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана Межведомственная комиссия.

9 января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий прогнозировал суровое окончательное решение комиссии по проведению служебного расследования нарушений при подписании соглашения с испанской компанией Gas Natural Fenosa о строительстве LNG-терминала.

14 января первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сказал, что правительство продолжит изучение обстоятельств подписания соглашения с испанской компанией по LNG-терминалу.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.