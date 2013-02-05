Оппозиция может поставить под сомнение легитимность Азарова

Это следует из слов депутата от фракции УДАР Оксаны Продан, сказанных ею в эфире ICTV.

"Относительно незаконности предыдущих законов... Мы начнем с тех решений, которые были приняты при нас вопреки закону. Если откручивать эти решения назад, то это назначение главы Нацбанка, правительства. Мы начнем с этого. Будет время продолжать, не будет чем заняться, мы будем заниматься теми законами, которые вы приняли без нас", - сказала она.

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Перед этим Продан подвергла сомнению все решения, принятые депутатами с помощью системы для голосования "Рада-3", поскольку на согласительном совете в понедельник глава регламентного комитета Макеенко заявил, что она устарела и не защищает персональные данные депутатов.

"Если не работает система Рада-3, то теоретически не работает и система Рада-2, потому что это одна система. Тогда незаконно избрано действующее правительство. Если система Рада не аттестована и закончила свой срок работы, то мы не голосовали за правительство", - цитирует Украинская правда..

При этом Продан заявила, что существует несколько вариантов осуществления персонального голосования.

"Если не работает система Рада, а может поднимать руку Чечетов, пусть Партия регионов поднимает руки. Наконец, если они не могут поднимать руки, есть еще один вариант - мы можем голосовать бюллетенями", - сказала она.

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На вопрос, какими методами будет действовать оппозиция во вторник в случае неперсонального голосования депутатами, Продан ответила:

"Мы завтра и сколько будет времени будем делать все, чтобы Верховная Рада работала по закону. Или пусть не работает вообще".