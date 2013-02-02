Немырю снова вызывают на допрос в Генпрокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Власть продолжает преследование и давление на заместителя председателя партии «Батькивщина», председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григория Немырю.

В понедельник, 4 февраля, Генеральная прокуратура Украины вызывает оппозиционного политика на допрос по заказному делу», - говорится в сообщении.

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Объединенная оппозиция «Батькивщина» рассматривает это как «очередное свидетельство усиления политических репрессий режима против оппозиции и попытки помешать деятельности одного из ее лидеров Григория Немыри».

Как сообщалось, ранее Г.Немыря уже был допрошен в Генпрокуратуре по делу о финансировании партии «Батькивщина» из-за границы.

Справка УНИАН. 19 декабря 2012 года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Генпрокуратура начала проверку законности финансирования избирательных кампаний Блока Юлии Тимошенко в период с 2007 по 2010 год, поскольку есть объективные подозрения, что они финансировались иностранными оффшорными компаниями.

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«Мы проводим проверку фактов финансирования кампаний БЮТ, в частности пиар-акций, в частности за счет средств оффшорных предприятий, счета которых были выставлены пиар-компаниями БЮТ. Те документы, которые мы имеем в своем распоряжении, говорят, что избирательная кампания БЮТ финансировалась из оффшорных компаний, и часть средств (около 100 млн дол.) была выставлена на Немырю», - сказал Р.Кузьмин.