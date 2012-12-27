У адвоката Немыри - неутешительные новости для Кузьмина

Адвокат народного депутата, заместителя председателя партии “Батькивщина” Григория Немыри Николай Титаренко заявляет, что компания “Ридж Консалтинг” отрицает факт получения денег за услуги, в чем обвиняется его подзащитный Генеральной прокуратурой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Титаренко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Компания с Григорием Михайловичем (Немырей) никаких контрактных отношений не имела и никогда не получала от него никаких платежей за какие-либо услуги”, - сказал Н.Титаренко.

По его словам, такой ответ он получил на свой запрос непосредственно от компании “Ридж Консалтинг” и ее руководителя Нила Патти.

Н.Титаренко также опроверг заявление первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина об уклонении Г.Немыри от допросов. Адвокат отметил, что 23 декабря допрос его подзащитного продолжапся около 3,5 часов и был прерван по инициативе следователя.

“Г.Немыря готов был давать исчерпывающие ответы на вопросы следователя. Однако по непонятным причинам допрос был прерван самим следователем, а на просьбу Немыри продолжать допрос он не воспринял эту просьбу и отказал в проведении допроса в дальнейшем. В то же время, по окончании этого допроса была вручена повестка на проведение допроса сегодня, 27 декабря, в 14.00”, - уточнил Н.Титаренко.

По словам адвоката, на предыдущем допросе следователь отказал в удовлетворении ходатайства защитника о ведении аудиозаписи во время допроса.

“Это ходатайство я заявлял в соответствии с законом об адвокатуре. На этом примере я могу сказать, что происходит выборочное применение норм нового Уголовного процессуального кодекса, которое происходит не в интересах тех лиц, которые защищаются”, - отметил адвокат Г.Немыри.

Как сообщал УНИАН, недавно Р.Кузьмин заявил, что Генпрокуратура начала проверку законности финансирования избирательных кампаний Блока Юлии Тимошенко в период с 2007 по 2010 годы, поскольку есть объективные подозрения, что они финансировались иностранными оффшорными компаниями.

«Мы проводим проверку фактов финансирования кампаний БЮТ, в частности пиар-акций, в частности за счет средств оффшорных предприятий, счета которых были выставлены пиар-компаниями БЮТ. Те документы, которые мы имеем в своем распоряжении, говорят, что избирательная кампания БЮТ финансировалась из оффшорных компаний и часть средств (около 100 млн. дол.) была выставлена на Немырю», - сказал Р.Кузьмин, уточнив, что это финансирование продолжалось в течение нескольких лет - с 2007 по 2010 годы.

По словам Р.Кузьмина, если эта информация подтвердится, то это будет означать, что и избирательная кампания БЮТ проводилась с нарушениями действующего украинского законодательства, которое запрещает привлечение иностранных капиталов на спонсирование избирательных кампаний политических партий.

В "Батькивщине" считают, что действия Генпрокуратуры направлены на дискредитацию лично Г.Немыри.