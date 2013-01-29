Янукович призвал украинцев склонить головы в скорби по Героям Крут

Об этом говорится в обращении главы государства, приуроченном Дню памяти Героев Крут.

"95 лет тому назад произошел бой под Крутами. Этот подвиг украинской молодежи навсегда вычеканен золотыми буквами на страницах нашей истории. Самопожертвование во имя Отечества военных курсантов, студентов, гимназистов является примером патриотизма и любви к родной земле. Склоним же сегодня головы в скорби по тем, кто отдал жизнь за независимость Украины, за свой народ", - призвал В.Янукович.

Справка УНИАН. Бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции Круты под поселком Круты и вблизи села Памятное, в 130 километрах на северо-восток от Киева. Этот бой длился 5 часов между многотысячной большевистской армией Михаила Муравьёва и 300 киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву. Позже останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.