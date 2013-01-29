Во Львове торжественно отметят 95-ю годовщину Боя под Крутами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, в частности, 28 января официальная делегация Львовской области выехала в с. Памятное Борзнянского района Черниговской области, где примет участие в мероприятиях по чествованию памяти Героев Крут.

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29 января во Львове состоится возложение цветов к могиле участника боя под Крутами И.Лоского на Лычаковском кладбище, поминальная молитва за павших в бою под Крутами и торжественное прохождение лицеистов Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

В 15.00 начнется тематический вечер-реквием в Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

В завершение мероприятий, в 18.00, состоится свечное шествие лицеистов Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, молодежных организаций и представителей общественности в центральной части города: по пешеходной аллее проспекта Свободы - площади возле Львовского национального академического театра оперы и балета имени Саломеи Крушельницкой – площади возле памятника Т.Шевченко – Марийской площади.