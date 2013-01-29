Крымские татары идут в «регионы»: создано киевское представительство

Постановление "О создании киевского регионального меджлиса" было утверждено на заседании меджлиса крымско-татарского народа.

"Данное решение принято с учетом значительного увеличения численности крымских татар, проживающих в Киеве и населенных пунктах Киевской области в связи с учебой и трудоустройством",— говорится в документе, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Этим же решением поручено организовать выборы членов меджлиса в киевском регионе, которые должны пройти в течение полутора месяцев после принятия постановления. Предполагается, что в киевском региональном меджлисе будет от 7 до 10 членов (меджлис крымско-татарского народа состоит из 33 человек, включая председателя).

По данным меджлиса сейчас в Киеве проживает около 1,5 тыс. крымских татар, которые хотят сохранить свою культурную и этническую идентичность.

Идею создания киевского меджлиса уже поддержали украинские националисты, например представители общественной организации "Тризуб" имени Степана Бандеры. Вместе с тем представители пророссийских организаций называют происходящее "экспансией в столицу" и не верят в заявления лидеров меджлиса о том, что новая структура будет заниматься исключительно сохранением культурных традиций татар.