Янукович предлагает Королевской наслать к «патриётам» прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета по экономическим реформам.

Президент обратился к министру социальной политики Наталии Королевской, обратив ее внимание на разницу между регионами в реализации предоставления социальной помощи населению.

“Есть регионы, где эта системы работает прекрасно, и этот опыт нужно распространять на всю страну”, - сказал он, отметив, что «там, где вмешивается политика, я имею в виду те регионы, западные регионы, где есть крупные политики, большие «патриёты», там нужно, чтобы прокурор работал вместе с вами”, - сказал Президент.