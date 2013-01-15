Прокуратура: 4 студентов посадили отнюдь не за трафарет Януковича

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, 14 января текущего года Зареченский районный суд г. Сумы вынес приговор четырем ранее не судимым жителям областного центра по ч. 2 и ч. 4 ст. 296 УКУ по факту хулиганства, совершенного группой лиц с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения повреждений. Прокуратура при этом подчеркивает, что наказаны они именно за хулиганские действия, а не за какие-то экстремистские, как это подается в сообщениях некоторых СМИ.

В ходе досудебного следствия по этому уголовному делу было установлено, что с декабря 2010 по август 2011 года юноши совершили ряд хулиганских действий на территории города Сумы, а именно: полиэтиленовыми пакетами, наполненными краской, они забрасывали с целью повреждения жилые дома, остановки общественного транспорта, объекты коммунальной собственности, корпуса высших учебных заведений областного центра. Особенно пострадал фасад здания благотворительного еврейского центра «Хесед Хаим». Молодые люди дважды избирали этот объект для своих хулиганских действий, чем нанесли центру ущерб на сумму почти 20 тыс. грн.

По данным прокуратуры, особой дерзостью выделился поступок, когда двое юнцов из группы осужденных, разбив окно на первом этаже общежития Сумского государственного университета, вбросили дымовую гранату РГД-2Ч в комнату, где проживают студентки из африканских стран. Девушки вовремя почувствовали запах горения, что, собственно, спасло им жизнь, поскольку комната сгорела дотла.

В результате таких противоправных действий сумма материальных убытков превышает 70 тыс. грн.

Решением Зареченского районного суда города Сумы двое правонарушителей приговорены к лишению свободы на два года, один - к 1,8 года, а еще один – к одному году ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, и может быть обжалован в апелляционном суде Сумской области через Зареченский райсуд города Сумы в течение 15 суток с момента его объявления, а для приговоренных к лишению свободы – в тот же срок с момента вручения копии приговора.

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В то же время, как сообщила 14 января организация "Черный комитет" в своей электронной рассылке и на своем сайте, суд г. Сумы 14 января завершил рассмотрение уголовных дел, возбужденных против 4-х активистов, которых обвинили "в рисовании трафаретов с изображением Януковича с простреленной головой, экстремистских надписях на стенах города и поджоге общежития".

В "Черном комитете" заявили, что одного из задержанных, Игоря Ганненко, "обвинили в акции, к которой он не имел никакого отношения, и выбили из него признание". "После истязаний парень месяц не мог ходить. По этому же сценарию репрессировали Писарцова Михаила и Данилова Дмитрия, которые уже больше года находятся в СИЗО", - говорится в сообщении.

Владимира Никоненко признали виновным в рисовании трафаретов с изображением президента, которые были признаны экстремистскими.

Таким образом, по заявлению "Черного комитета", М.Писарцов и Д.Данилов получили по 2 года лишения свободы, И.Ганненко – 1,8 года лишения свободы, В.Никоненко – 1 год трудовой колонии. Эта информация с 14 января была распространена в ряде СМИ.

Кроме того, как сообщил изданию gazeta.ua местный житель Андрей Рыбалко, “И.Ганненко - студент педагогического вуза, возглавлял профсоюз в вузе. Его после задержания выпустили под подписку о невыезде. Он плохо ходил, потому что в милиции его били по ногам. Он признал вину под давлением. Ребятам обещали условные сроки, поэтому они не давали делу огласки. А затем они неожиданно получили приговор”.