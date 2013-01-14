4 человек приговорили за рисунок Януковича с простреленной головой

Об этом говорится в сообщении на сайте организации "Черный комитет".

Согласно информации, четырех человек обвинили "в рисовании трафаретов с изображением Януковича с простреленной головой, экстремистских надписях на стенах города и поджоге общежития".

В "Черном комитете" заявили, что одного из задержанных, Игоря Ганненка, "обвинили в акции, к которой он не имел никакого отношения, и выбили из него признание".

"После пыток парень месяц не мог ходить. По этому же сценарию репрессировали Писарцова Михаила и Данилова Дмитрия, которые уже более года находятся в СИЗО", - говорится в сообщении.

Владимира Никоненко признали виновным в рисовании трафаретов с изображением президента, которые были признаны экстремистскими.

Таким образом, по заявлению "Черного комитета", Писарцов и Данилов получили 2 года лишения свободы, Ганненко - 1,8 лет лишения свободы, Никоненко - 1 год трудовой колонии.

В июне 2011 года из-за появления во Львове рисунков с изображением президента Виктора Януковича с простреленной головой также завели уголовное дело, напоминает Украинская правда.