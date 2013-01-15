Начальник колонии: Тимошенко имеет право на краткосрочное свидание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии сообщил начальник заведения Игорь Колпащиков.

“На сегодняшний день распорядок дня был такой: 8.30 — медицинские процедуры, в 12.00 — посещение защитником Тимошенко Евгенией, на 16.00 планировалось проведение краткосрочного свидания. Позже, вот сейчас, стало известно, что на краткосрочное свидание указанные граждане — Кужель, Слюс, Денисова — не прибыли. В устной форме было сказано, что свидание будет перенесено ориентировочно на завтра, возможно, послезавтра”, - сказал И.Колпащиков.

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Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко не исчерпала право на краткосрочное свидание в этом месяце, и оно состоится, даже если с экс-премьером захотят встретиться другие граждане.

“Даже, если это напишет не Кужель, а кто-то другой, свидание будет предоставлено. Три человека в течение четырех часов будут иметь возможность в присутствии представителя администрации провести краткосрочное свидание”, - сказал начальник колонии.