Депутаты оставили тюремщику Тимошенко записку: Вы - трус (фото)

Депутаты не смогли дождаться, пока Колпащиков вернется к ним для разговора, поэтому они передали через офицеров охраны ему записку, где обозвали его "жалким и безвольным трусом".

"Диалог как с офицером начальником колонии Колпащиковым И.М. – как с человеком с достоинством оказался не возможен – обещал одно, поступал иначе – изворачивался и лгал моим коллегам – в итоге, прижатый к стенке аргументами - ретировался вглубь помещений – спрятался и ждал, пока мы уйдем. Не офицер. Только называется так. Смешон был даже милиционерам внешней охраны…", - написал в своем Facebook Арсен Аваков, который был в больнице вместе с другими нардепами.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты, которые приехали в харьковскую больницу Укрзализныци, чтобы выяснить ситуацию с Юлией Тимошенко, несколько часов не могли встретиться с начальником Качановской колонии. Александр Бригинец сообщил, что начальник колонии ушел якобы для ознакомления с официальным письмом и несколько часов не возвращался. Подчиненные тюремщика намекали, что он спрятался от депутатов в туалете.