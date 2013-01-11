Тягнибок уже заговорил о досрочных выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил сегодня во время брифинга.

“Ситуация развивается таким образом, что вполне может быть, что в Украине будут досрочные парламентские выборы”, - сказал он.

По его словам, сегодня можно констатировать кризис в работе ВР.

“В такой атмосфере ВР работать не может”, - сказал О.Тягнибок.

Он отметил, что если и дальше парламент будет работать в таком же стиле, то досрочные выборы в ВР неизбежны.