Тягнибок уже заговорил о досрочных выборах
14:21, 11 января 2013Политика
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Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок не исключает, что в Украине будут досрочные парламентские выборы.
Олег Тягнибок: В такой атмосфере ВР работать не может
Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил сегодня во время брифинга.
“Ситуация развивается таким образом, что вполне может быть, что в Украине будут досрочные парламентские выборы”, - сказал он.
По его словам, сегодня можно констатировать кризис в работе ВР.
“В такой атмосфере ВР работать не может”, - сказал О.Тягнибок.
Он отметил, что если и дальше парламент будет работать в таком же стиле, то досрочные выборы в ВР неизбежны.
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