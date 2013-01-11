Оппозиция демонстративно ушла из сессионного зала

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге А.Яценюк отметил, что таким образом оппозиция продемонстрировала свое отношение к нежеланию большинства голосовать.

“Мы вышли из зала в знак протеста, потому что Партия регионов говорит одно, а делает другое”, - сказал он, отметив, что большинство в течение двух лет обещало привести украинское законодательство к европейским стандартам в криминальной сфере.