Оппозиция демонстративно ушла из сессионного зала
13:05, 11 января 2013Политика
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"Батькивщина", "Свобода" и "Удар" покинули сессионный зал ВР в знак протеста против непринятия законопроекта о декриминализации статей УКУ.
Яценюк объяснил, почему оппозиция ушла с Рады
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге А.Яценюк отметил, что таким образом оппозиция продемонстрировала свое отношение к нежеланию большинства голосовать.
“Мы вышли из зала в знак протеста, потому что Партия регионов говорит одно, а делает другое”, - сказал он, отметив, что большинство в течение двух лет обещало привести украинское законодательство к европейским стандартам в криминальной сфере.
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