В Раде объявили перерыв на полчаса
11:30, 11 января 2013Политика
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По требованию фракций "Батькивщина" и "Свобода" в Верховной Раде объявлен перерыв на 30 минут.
В Раде объявили перерыв / Фото: Тиждень.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.
Когда В.Рыбак объявлял о перерыве, то он лишь отметил, что он объявляется по требованию двух фракций, но не уточнил каких. Из зала начали раздаваться просьбы уточнить, о каких фракциях идет речь. На что В.Рыбак ответил: «Фракция Яценюк и Тягнибок».
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