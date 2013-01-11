В Раде объявили перерыв на полчаса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Когда В.Рыбак объявлял о перерыве, то он лишь отметил, что он объявляется по требованию двух фракций, но не уточнил каких. Из зала начали раздаваться просьбы уточнить, о каких фракциях идет речь. На что В.Рыбак ответил: «Фракция Яценюк и Тягнибок».