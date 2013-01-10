Эксперт: Если Украина пойдет в ТС, то вместо нее с Европой будет говорить Москва

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что 2013 год будет ключевым в определении интеграционного направления развития Украины», - сказал В.Чалый.

По словам эксперта, присоединившись к зоне свободной торговли СНГ, Украина уже предприняла первый интеграционный шаг, за которым уже идут более высокие стадии интеграции.

В.Чалый убежден, что присоединение Украины к Таможенному союзу сделает невозможным углубление отношений с Европейским Союзом.

«Присоединение к Таможенному союзу, очевидно, сразу закроет возможность последующего углубления отношений с ЕС. Так официально говорит Брюссель. В случае такого решения Украина уже не будет сама вести переговоры об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, это будет делать за Украину Москва», - считает В.Чалый.

«Такие предложения сегодня Москва делает Брюсселю, чтобы уже планировать переговоры между ЕС и Россией в формате Таможенного союза России и ЕС, и уже рассматривается Украина как возможный участник этого образования в будущем», - добавил он.

В.Чалый отметил, что вопрос присоединения Украины к Таможенному союзу не является экономическим вопросом, это вопрос политический.