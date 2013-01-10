Рада продлила себе перерыв до 16.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель парламента Владимир Рыбак, который только что зашел в зал пленарных заседаний.

Спикер заметил, что в настоящее время консультации руководителей фракций продолжаются. В связи с этим, по его словам, перерыв в работе парламента продлен до 16.00.

Депутаты от оппозиции продолжают блокировать трибуну Верховной Рады, также часть депутатов остается в зале заседаний.

Как сообщал УНИАН, около 11.00 в работе Верховной Рады был объявлен перерыв, В.Рыбак пригласил лидеров фракций на совещание.

Перерыв был объявлен после того, как фракции оппозиции заблокировали трибуну ВР.

Перед блокированием трибуны председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк обнародовал требования оппозиции к парламентскому большинству и руководству парламента.

Он отметил, что первое требование - это включение в повестку дня и рассмотрение вопроса о курсе Украины на евроинтеграцию и принятие соответствующего постановления.

По словам А.Яценюка, второе требование - включение в повестку дня вопроса о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым были осуждены бывшие премьер-министр Юлия Тимошенко и министр внутренних дел Юрий Луценко.

А.Яценюк отметил, что третьим требованием является включение в повестку дня проекта закона об амнистии.

Также он подчеркнул необходимость подключения системы персонального голосования “Рада-3”.