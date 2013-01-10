У Тягнибока - новый зам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Он отметил, что таким является решение фракции “Свобода” в связи с тем, что Руслан Кошулинский избран заместителем председателя ВР.