У Тягнибока - новый зам
10:28, 10 января 2013Политика
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Народный депутат Украины Алексей Кайда избран заместителем председателя парламентской фракции “Свобода”.
Кайда заменил Кошулинского
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.
Он отметил, что таким является решение фракции “Свобода” в связи с тем, что Руслан Кошулинский избран заместителем председателя ВР.
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