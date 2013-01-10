В Раде создали новое межфракционное объединение
10:10, 10 января 2013Политика
2388 0
В парламенте создано межфракционное депутатское объединение "Львовщина".
В Раде создали новое межфракционное объединение
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады спикер Владимир Рыбак.
Он отметил, что сопредседателями данного объединения избраны народные депутаты Ирина Сех (фракция "Свобода") и Степан Курпиль (фракция "Родина").
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter