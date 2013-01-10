В Раде создали новое межфракционное объединение

В парламенте создано межфракционное депутатское объединение "Львовщина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады спикер Владимир Рыбак. Он отметил, что сопредседателями данного объединения избраны народные депутаты Ирина Сех (фракция "Свобода") и Степан Курпиль (фракция "Родина").

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter