Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что повторных парламентских выборов не будет, и что избранные народные депутаты должны создать большинство в Верховной Раде.

На этом В.ЮЩЕНКО отметил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу.

“Помните – повторных выборов не будет. Сегодня вам доверено отвечать за страну, так вот, вы должны создать большинство!”, - подчеркнул Президент, обращаясь к политикам, добавляя, что внешние угрозы и внутренние проблемы требуют от них консолидации, а не эгоизма.

Среди принципиальных моментов, которые, по словам В.ЮЩЕНКО, нужно пройти политическим силам, чтобы сформировать коалицию, является то, что этот процесс должен проходить с учетом результатов выборов. “Это значит, что БЮТ, набравший свыше 22% голосов избирателей, первым избирает должность – премьера или председателя Верховной Рады. Блок «Наша Украина», который набрал около 14%, имеет право следующим назвать должность, на которую претендует. СПУ, которую поддержало около 5% избирателей, третьей называет свои кадровые приоритеты. Мы должны уважать выбор народа Украины – это обязанность каждого ответственного политика, каждого, кто в своей деятельности придерживается принципов демократии”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что главным в процессе формирования Коалиции является вопрос согласования принципов и программных положений. “Формировать Коалицию без согласования принципиальных подходов по реформе и организации власти – все равно, что двинуться в дорогу без четкого маршрута и понятной конечной цели”, - отметил Президент.

Что касается распределения должностных портфелей, он отметил: “Я не допущу никаких торгов по распределению за политическими квотами должностей, которые по Конституции определяются исключительно Президентом Украины. В том числе, руководителей силовых структур, министра иностранных дел, руководителя СБУ, секретаря СНБО, глав областных и райгосадминистраций”.

В то же время, в этом контексте он отметил, что общение с участниками переговоров по формированию коалиции позволяет ему надеяться на то, что они разделяют такие взгляды.

“Многое в направлении согласования принципиальных позиций уже сделано. Это придает мне оптимизма”, - сказал Президент.