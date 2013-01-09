Янукович взял Герман внештатным советником

Президент Украины Виктор Янукович назначил Анну Герман и Станислава Скубашевского своими советниками.

Соответствующие указы, датированные 9 января, обнародованы на сайте главы государства.

Согласно документам, А.Герман и С.Скубашевский будут внештатными советниками В.Януковича.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2012 года В.Янукович освободил С.Скубашевского от должности заместителя главы Администрации Президента в связи с избранием его народным депутатом.