Янукович взял Герман внештатным советником
21:44, 09 января 2013Политика
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Герман и Скубашевский назначены внештатными советниками Президента.
Анна Герман теперь внештатный советник
Президент Украины Виктор Янукович назначил Анну Герман и Станислава Скубашевского своими советниками.
Соответствующие указы, датированные 9 января, обнародованы на сайте главы государства.
Согласно документам, А.Герман и С.Скубашевский будут внештатными советниками В.Януковича.
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Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2012 года В.Янукович освободил С.Скубашевского от должности заместителя главы Администрации Президента в связи с избранием его народным депутатом.
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