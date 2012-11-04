Герман: я с Президентом была, есть и буду до конца
10:17, 04 ноября 2012Политика
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Советник Президента Украины Анна Герман не отождествляет себя с ни одной группой влияния во власти и считает себя исключительно «человеком Президента».
Герман - там, где больше влияния
Об этом она заявила в субботу в эфире «5-го канала», отвечая на вопрос, к какой группе влияния в Партии регионов она принадлежит.
«С президентом. Это наилучшая группа влияния. Самая сильная, мощнейшая и самая перспективная», - сказала А.Герман.
Она отметила, что является свободным человеком и не понимает, «как можно быть чьей-то».
«Кто-то может быть с кем-то. Да, я с Президентом была, есть и буду до конца. Но я свободный человек, и если я принадлежу какой-то семье, то только своей», - прибавила советник Президента.
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