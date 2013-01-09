Власенко: Тимошенко не хочет играть в поддавки с Януковичем

Защитник экс-премьера Украины Сергей Власенко говорит, что Юлия Тимошенко уже сутки не спит.

Об этом народный депутат от ОО "Батькивщина" рассказал эфире ТВi:

"Насколько мне известно, Юлия Тимошенко сегодня действительно ночевала в душевой камере. Она находилась сегодня весь день в коридоре. Она практически весь день не спит. Официально вам заявляю, что в течение суток Тимошенко не спит. Она не имеет возможности это сделать ".

Адвокат заверил, что Тимошенко не будет сотрудничать с Президентом: "Тимошенко не хочет играть в поддавки с Януковичем, который сейчас делает вид, что у нас происходит честный суд в Харькове, у нас якобы реализуются права Тимошенко. Тимошенко не будет играть в эту игру ".