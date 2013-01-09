В середине января к Тимошенко планируют приехать немецкие врачи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный врач ЦКБ “Укрзализницы” Михаил Афанасьев.

По его словам, сегодня исполняется 8 месяцев с того дня, когда Ю.Тимошенко была госпитализирована в ЦКБ “Укрзализницы”.

“За это время немецкие специалисты приезжали 12 раз. Последний раз это было 18 декабря. Очередной визит планировался ими при последнем посещении ориентировочно на 15-18 января, но, обычно, нам сообщают исключительно перед приездом”, - сказал М.Афанасьев.

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Главный врач отметил, что сегодня между украинскими и немецкими специалистами налажены доверительные отношения.

М.Афанасьев подчеркнул, что в последний приезд в середине декабря лечащий врач Ю.Тимошенко Аннет Райсхауэр в своем заключении отметила необходимость продолжения реабилитационного лечения пациентки.

В то же время, главный врач отметил, что немецкие специалисты на брифингах сообщали об улучшении состояния здоровья Ю.Тимошенко.