В середине января к Тимошенко планируют приехать немецкие врачи

13:22, 09 января 2013
Политика
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Очередной визит немецких врачей экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове запланирован на середину января.

Главный врач рассказал, когда могут приехать немецкие врачи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный врач ЦКБ “Укрзализницы” Михаил Афанасьев.

По его словам, сегодня исполняется 8 месяцев с того дня, когда Ю.Тимошенко была госпитализирована в ЦКБ “Укрзализницы”.

“За это время немецкие специалисты приезжали 12 раз. Последний раз это было 18 декабря. Очередной визит планировался ими при последнем посещении ориентировочно на 15-18 января, но, обычно, нам сообщают исключительно перед приездом”, - сказал М.Афанасьев.

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Главный врач отметил, что сегодня между украинскими и немецкими специалистами налажены доверительные отношения.

М.Афанасьев подчеркнул, что в последний приезд в середине декабря лечащий врач Ю.Тимошенко Аннет Райсхауэр в своем заключении отметила необходимость продолжения реабилитационного лечения пациентки.

В то же время, главный врач отметил, что немецкие специалисты на брифингах сообщали об улучшении состояния здоровья Ю.Тимошенко.

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