Защитник экс-генерала: Пукач не хотел убивать, это получилось случайно

Об этом в интервью «Сегодня» сказал нынешний защитник А.Пукача, экс-следователь прокуратуры Григорий Демиденко.

Комментируя снятие с его подзащитного обвинения в заказном характере убийства Г.Гонгадзе, и, следовательно, отсутствие какой-либо мотивации действий А.Пукача, Г.Демиденко отметил, что «никто не привел доказательств умысла».

«Мотива нет. Убийства под заказ тоже нет», - сказал он и добавил, что это было убийство по неосторожности и если не было умысла - не было и умышленного убийства.

При этом Г.Демиденко опроверг информацию о том, что А.Пукач утверждал, будто, убивая Г.Гонгадзе, очищал страну от скверны. «Пукач такого не утверждал! Это все выдумки. Пукач не ставил целью убивать журналиста. Это получилось случайно. Он лишь хотел проверить информацию о том, что Гонгадзе занимается какими-то незаконными действиями. Но в результате произошло убийство по неосторожности. Следствие же сочло, что оно было умышленным. Мы с этим не согласны», - сказал он.

Также адвокат заявил, что следствие было «проведено отвратительно» и с множеством нарушений. «Начальник Главного следственного управления ГПУ Роман Шубин (недавно погибший в ДТП) вообще не имел права расследовать это дело. УПК ему не давал на то права. А он расследовал. И масса других отступлений от норм закона была. Я обращал на них внимание суда», - отметил Г.Демиденко.

В то же время досудебное следствие, по его мнению, было проведено с соблюдением всех норм уголовно-процессуального законодательства.

Отвечая на вопрос о возможном пожизненном заключении для А.Пукача, Г.Демиденко отметил, что не исключает постановления суда о направлении дела на дополнительное следствие.

Также Г.Демиденко подчеркнул, что А.Пукач не только раскаялся в совершении убийства, но и публично попросил прощения. «И у него на глазах были слезы», - добавил адвокат.

Он также отметил, что А.Пукач не скрывался от следствия. «Он несколько раз подчеркивал: «Я не Мельниченко, никуда, как тот, не уезжал». И в Молочках не прятался. Мог убежать, но не сделал этого», - сказал Г.Демиденко и добавил, что когда А.Пукача задерживали, он не оказал сопротивление и сразу предъявил удостоверение личности.

При этом на вопрос, кто А.Пукачу выписывал этот документ уже после того, как его объявили розыск, адвокат отметил, что удостоверения - это бланки строгой отчетности. «Кто выписывал, пусть тот и ответит. Но этот документ Пукач не подделывал», - сказал он.

Также Г.Демиденко подчеркнул, что А.Пукач не уезжал в Израиль и письмо оттуда не писал. «Это не его рука. Фальшивка. Кому она была нужна, не знаю», - отметил он.

Кроме того, сообщил адвокат, по словам А.Пукача, его элитную квартиру на Печерске «уже прибрал к рукам один из бывших генпрокуроров». «Я должен эту информацию проверить. Как адвокат могу это сделать и узнать, кто в этой квартире сейчас живет и живет ли», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года огласит приговор бывшему генералу милиции А.Пукачу, который обвиняется в убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

27 декабря 2012 года во время дебатов сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, в выполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе по незаконному внешнему наблюдению за Г.Гонгадзе, в результате чего осуществил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.