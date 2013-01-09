Жена Луценко говорит, что второе заявление в Евросуд уже готово

Об этом заявила жена экс-министра, народный депутат от "Батьківщини" Ирина Луценко в эфире «5 канала».

«Оно (заявление) готово в целом в Европейский суд по существу. То есть это будет второе заявление. Основное, на которое мы возлагаем основные надежды. Это заявление о несправедливом суде», - цитирует И.Луценко Lb.ua.

«Уверены в 100-процентном выигрыше этого заявления в Европейском суде. Я думаю, что есть 99% надежды, что после выигрыша нашего по существу в Европейском суде, еще до истечения срока, который остался Ю.Луценко, - 2 года, думаю, что мы сможем, все зависит от сроков рассмотрения в Европейском суде, надеяться на то, что Ю.Луценко выйдет раньше на волю», - уточнила депутат.

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«Еще до окончания своего срока. У нас очень серьезные надежды на это», - подытожила И.Луценко.

Как известно, 3 июля 2012 года Евросуд по правам человека признал задержание и арест Ю.Луценко нарушающими Европейскую конвенцию о защите прав человека. Суд также обязал Украину выплатить Ю.Луценко 15 тысяч евро моральной компенсации.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, комментируя решение Евросуда, отметил, что в нарушениях прав Ю.Луценко во время его ареста виноваты не должностные лица, а несовершенный Уголовно-процессуальный кодекс советских времен, действующий на тот момент.

По словам Р.Кузьмина, Евросуд может обязать Украину выплатить Ю.Луценко компенсацию за арест, и это решение выполнят. Но добавил, что освободить его из-за решетки могли бы лишь при условии, что на момент решения Европейского суда Ю.Луценко еще находился под следствием, и не было решения Печерского суда.