Ющенко: больше всего беспокоит банальный торг за портфели

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что участники коалиционных переговоров должны научиться договариваться.

Об этом Глава государства заявил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу.

“Политики, претендующие быть властью и взять на себя ответственность за ситуацию в стране, вести непростые переговоры с нашими зарубежными соседями и партнерами, сегодня должны научиться договариваться друг с другом”, - в частности, отметил В.ЮЩЕНКО. Он также подчеркнул, что путь формирования большинства политические силы должны пройти самостоятельно.

Отметив, что Конституция Украины четко определяет сроки формирования парламентского большинства, и что формально у новоизбранных народных депутатов еще есть время для того, чтобы пройти всю процедуру, В.ЮЩЕНКО заявил: “Но как Главу государства меня тревожит, что процесс формирования парламентского большинства затягивается. Еще больше беспокоит то, что главной причиной промедления являются не идеологические или программные разногласия между политическими силами демократического направления, а банальный торг за портфели”.

В результате, по словам В.ЮЩЕНКО, страна живет без парламента и Конституционного Суда, “через политические амбиции и безответственность партийных вождей, которые еще вчера обещали избирателям, что они самостоятельно быстро сформируют коалицию, Украина переживает парламентский кризис, и это вызывает разочарование и раздражение в обществе”.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что не вмешивается в процесс создания коалиции, поскольку как Глава государства и гарант Конституции он четко придерживается буквы и духа закона.

“С первого января 2006 года вступила в силу новая Конституция, которая определяет, что политические силы, прошедшие в парламент, должны самостоятельно сформировать большинство. Я не хочу, чтобы коалиция формировалась под давлением. Опыт свидетельствует, что такое большинство долго не существует - при первом-лучшем случае искусственно созданное объединение неминуемо розсиплеться”, - отметил Президент.

Поэтому, по его словам, впервые в истории Украины большинство формируется без давления извне и указаний с Банковой. “Я не отступлюсь от этой своей позиции, которую вместе с вами добывал в борьбе в ноябре 2004 года”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также акцентировал на том, что как Президент всей Украины, будет работать и с парламентским большинством, и с оппозицией. “Стране будет польза, если нынешние оппозиционные партии будут законодательно активными. Как Президент я поддерживаю все инициативы, которые будут служить национальным интересам страны”, - отметил он.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что от всех политиков он будет требовать одного – служить Украине, работать на ее единство, а не раскол.