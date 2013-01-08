На этой неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме

Предполагается, что 8 января 2013 года народные депутаты Украины работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. 9 января состоится заседание Согласительного совета. 10 и 11 января Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. К тому же, 11 января будет час вопросов к правительству.

Согласно Постановлению 11 января состоится и объявление о закрытии первой сессии седьмого созыва.