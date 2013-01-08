На этой неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме
08:13, 08 января 2013Политика
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Согласно Постановлению ”О календарном плане проведения первой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва”.
В пресс-службе ВР обнародовали расписание
Предполагается, что 8 января 2013 года народные депутаты Украины работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. 9 января состоится заседание Согласительного совета. 10 и 11 января Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. К тому же, 11 января будет час вопросов к правительству.
Согласно Постановлению 11 января состоится и объявление о закрытии первой сессии седьмого созыва.
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