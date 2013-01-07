Янукович помолится на Волыни в женском монастыре

10:33, 07 января 2013
Политика
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Янукович сегодня примет участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском монастыре.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины

Президент Украины Виктор Янукович сегодня примет участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре (Волынская обл., Владимир-Волынский район, с. Холодное).

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины.

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