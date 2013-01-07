Янукович помолится на Волыни в женском монастыре
10:33, 07 января 2013Политика
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Янукович сегодня примет участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском монастыре.
Виктор Янукович во время рождественского богослужения в Свято-Успенской Почаевской Лавре прошлом году / Фото: из архива УНИАН
Президент Украины Виктор Янукович сегодня примет участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре (Волынская обл., Владимир-Волынский район, с. Холодное).
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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины.
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