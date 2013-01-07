Янукович помолится на Волыни в женском монастыре

Янукович сегодня примет участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском монастыре.

Президент Украины Виктор Янукович сегодня примет участие в Рождественском богослужении в Свято-Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре (Волынская обл., Владимир-Волынский район, с. Холодное). По теме: Православные сегодня празднуют Рождество Христово Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter