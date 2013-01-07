Православные сегодня празднуют Рождество Христово

По традиции Восточной Церкви, празднованию Рождества Христова предшествует сорокадневный пост, который начинается 15 ноября по старому, или 28 ноября по новому стилю. Он называется Рождественским, или Филипповым (поскольку преддверие поста выпадает на день памяти апостола Филиппа - 14 ноября).

В день перед праздником верующие должны соблюдать особенно строгий пост. День этот получил название Сочельник, согласно церковному уставу в это время нужно есть кутью - разваренные зерна пшеницы, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи.

По традиции, в этот день, придя из храма после утреннего богослужения, верующие воздерживаются от употребления пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему щедрые дары.

Праздник Рождества Христова вобрал в себя много обрядов и обычаи этих празднований. К ним, прежде всего, принадлежат колядки - костюмированные представления со звездой и пением.