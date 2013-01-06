Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс

Основной целью законопроекта является конкретизация объемов оборудования и комплектующих к нему, материалов, которые будут ввезены на территорию Украины без уплаты ввозной пошлины, сообщается на Правительственном портале.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 287 Таможенного кодекса Украины в части предусмотрения необходимости дополнительного утверждения объемов оборудования и комплектующих к нему, материалов, которые используются с целью обустройства индустриальных парков и реализации инвестиционных проектов в рамках индустриальных парков.

Как отмечается в сообщении, реализация законопроекта позволит усовершенствовать законодательное регулирование механизма ввоза на таможенную территорию Украины оборудования, а также позволит избежать ввоза избыточных объемов таких товаров, а следовательно - избежать необоснованных потерь государственного бюджета.