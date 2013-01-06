Янукович: Христос родился! Славим Его!
18:17, 06 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
Виктор Янукович поздравил Украину с Рождеством
Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.
«Сын Божий пришел в этот мир, чтобы принести нам слово веры, надежды и любви. Ежегодно этот величественный праздник объединяет весь наш народ», - подчеркнул В.Янукович.
Президент пожелал украинцам радостных праздников и хорошего настроения.
«Желаю каждому счастья, мира, согласия и благополучия. Достатка и процветания - Украине и Украинскому народу! Христос родился! Славим Его», - говорится в поздравлении.
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