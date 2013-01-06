Янукович: Христос родился! Славим Его!

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«Сын Божий пришел в этот мир, чтобы принести нам слово веры, надежды и любви. Ежегодно этот величественный праздник объединяет весь наш народ», - подчеркнул В.Янукович.

Президент пожелал украинцам радостных праздников и хорошего настроения.

«Желаю каждому счастья, мира, согласия и благополучия. Достатка и процветания - Украине и Украинскому народу! Христос родился! Славим Его», - говорится в поздравлении.