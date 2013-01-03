Рыбак: мэра Киева надо переизбрать вместе с депутатами

Об этом заявил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак в эфире 5 канала, отвечая на вопрос о судьбе представления Киевсовета о необходимости назначить дату проведения выборов мэра столицы.

"Я думаю, что выборы будут проведены в 2013 году. В мае, по-моему, заканчивается каденция Киевсовета. Я сторонник был с самого начала, что выборы надо проводить городского главы и депутатов вместе", - уточнил он.

"Что касается двух должностей (мэра и главы Киевского горгосадминистрации), я думаю, что вполне реально после выборов эти две должности можно объединить", - цитирует Украинская правда.