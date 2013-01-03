ПР считает европейский вектор основным

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по иностранным делам Юрий Мирошниченко (фракция Партии регионов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ю.Мирошниченко, парламентарий отметил, что европейский вектор внешней политики Украины является основным. По его словам, на 2013 год запланированы такие важные для украинско-европейских отношений события, как саммит Украина - ЕС в Брюсселе и саммит Восточного партнерства в Вильнюсе, где планируется подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Более того, 2013 год - период председательства Украины в Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ю.Мирошниченко считает, что успехи Украины в сфере внешней политики будут зависеть от консолидации усилий всех политических сил и их мотивации углублять внешние связи со странами Европы и мира. «Я надеюсь, что Верховная Рада VІІ созыва будет действовать эффективно и на благо украинского народа, его европейского будущего», - отметил он.