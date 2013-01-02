Шуфрич-младший врезался в столб, чтобы избежать столкновения с авто

Как сообщили в пресс-службе нардепа инцидент произошел не по вине Шуфрича-младшего и в нем никто не пострадал.

"Инцидент не имел тяжелых последствий, никто не пострадал, а ДТП произошло вследствие необходимости избежания удара с автомобилем, который сделал необоснованную остановку. Пытаясь избежать и минимизировать последствия столкновения, авто Шуфрича съехало с дороги", - пояснили в пресс-службе Шуфрича-старшего, пишет Корреспондент.

"В настоящее время участники ДТП никаких претензий друг к другу не имеют", - утверждают в пресс-службе.

По данным же издания Мукачево.net, Александр Шуфрич за рулем Mitsubishsi Lancer Evolution Х двигаясь по улице Мытная, пересек сплошную линию, вышел на обгон и создал аварийную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14-ти часов на улице Мытной в Ужгороде спорткар Mitsubishi Lancer Evolution врезался в столб. Согласно сообщению Закарпатье-онлайн, за рулем спортивной версии автомобиля Mitsubishi был вице-президент Футбольного клуба "Говерла" Александр Шуфрич. В автомобиле вместе с ним был также его товарищ.