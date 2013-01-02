40% избирателей не знают, какой мажоритарщик победил в их округе - опрос

Почти 40% избирателей не знают, какой кандидат-мажоритарщик победил на парламентских выборах 28 октября 2012 года в их округе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В частности, 37% респондентов отвечая на вопрос “знаете ли Вы, какой кандидат-мажоритарщик выиграл выборы в Вашем округе и стал депутатом парламента нового созыва?” сказали: “Нет, не знаю”. 62,3% ответили, что знают.

В то же время 86,6% опрошенных считают, что они сделали правильный выбор (речь идет о тех, кто проголосовал за какую-то партию на выборах). Лишь 2,7% считают, что они сделали неправильный выбор, а 10,8 ответили “трудно сказать”.

*** Опрос проводился с 21 по 24 декабря 2012 года. В целом было опрошено 2009 респондентов по всей Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.