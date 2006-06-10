Тарасюк передал российскому народу поздравление Президента Украины

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК принял Посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Василий ФИЛИПЧУК, в начале встречи Б.ТАРАСЮК передал от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поздравление Послу и всему российскому народу по случаю Дня России. Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Украины к активизации партнерских, равноправных и добрососедских отношений с Российской Федерацией. „Украинское руководство преисполнено доброй воли и решимости наполнять партнерство с Россией практическими действиями на благо наших народов”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Министр иностранных дел Украины также выразил уверенность, что усиление сотрудничества Украины и РФ станет важным вкладом в укрепление стабильности, безопасности и процветания на всем европейском континенте.

В ходе встречи собеседники обсудили комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности пути активизации сотрудничества в рамках Межгосударственной комиссии „Ющенко-Путин”. Соответствующие предложения по результатам встречи будут направлены Президентам двух государств.