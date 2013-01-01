Сегодня вступают в силу пять приказов Минюста

Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в частности, вступает в силу совместный приказ Министерства юстиции Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины «О некоторых вопросах обеспечения информационного взаимодействия органа, который осуществляет ведение Государственного земельного кадастра, и органа государственной регистрации прав» от 03.12.2012 №1779/5/748 (кроме пункта 5, который вступил в силу со дня официального опубликования). Приказом утвержден Регламент предоставления информации о зарегистрированных земельных участках органу государственной регистрации прав и о зарегистрированных правах на земельные участки органу, который осуществляет ведение Государственного земельного кадастра. Этот Регламент определяет порядок и процедуру информационного взаимодействия при предоставлении Укргосреестром информации о зарегистрированных вещных правах на земельные участки Госземагентству Украины и предоставлении Госземагентством Украины в Укргосреестр информации о зарегистрированных земельных участках, формах журналов учета переданных и полученных информационных файлов. Приказом также утвержден Регламент предоставления на запросы государственного регистратора прав на недвижимое имущество информации о земельных участках, который определяет порядок и процедуру предоставления Госземагентством Украины в Укргосреестр, информации о земельных участках на запросы государственного регистратора прав на недвижимое имущество, формы журналов учета переданных и полученных информационных файлов.

Вступает в силу приказ Министерства юстиции «Об утверждении Порядка использования данных Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Единого реестра запрещений отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственного реестра ипотек и Государственного реестра обременений движимого имущества» от 14.12.2012 №1844/5. Этим Порядком определена процедура использования и перенесения государственным регистратором прав на недвижимое имущество записей из Единого реестра запрещений отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственного реестра ипотек, Государственного реестра обременений движимого имущества в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и использования данных Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Вступает в силу приказ Министерства юстиции «Об утверждении форм документов, предоставление (направление) которых установлено Законом Украины «Об общественных объединениях» от 14.12. 2012 №1842/5. Приказом утверждены формы заявлений о регистрации общественного объединения; сообщение об образовании общественного объединения; подтверждение всеукраинского статуса общественного объединения; отказа от всеукраинского статуса общественного объединения; аккредитации обособленного подразделения иностранной неправительственной организации; закрытие обособленного подразделения общественного объединения.

Вступает в силу приказ Министерства юстиции «Об утверждении Перечня типичных документов, которые создаются во время деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций, с указанием сроков хранения документов» от 12.04. 2012 № 578/5. Перечень включает типичные документы, которые создаются во время документирования однотипных (общих для всех) управленческих функций, выполняемых органами государственной власти и местного самоуправления, другими учреждениями, предприятиями и организациями независимо от функционально-целевого назначения, уровня и масштаба деятельности, формы собственности, а также документацию, которая создается в результате производственной и научно-технической деятельности организаций.

Также вступает в силу приказ Министерства юстиции Украины «О внесении изменения в Правила ведения нотариального делопроизводства» от 20.12.2012 №1909/5. В частности, в новой редакции изложено дополнение о типичной номенклатуре дел государственной нотариальной конторы и частного нотариуса.