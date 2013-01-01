Янукович в новогоднем поздравлении призвал украинцев быть сплоченными

«Все ветви власти должны обеспечить максимальный социальный эффект от экономического роста и правовых преобразований. Начало работы обновленного состава Верховной Рады и Правительства открывает возможности для конструктивного сотрудничества всех ведущих политических сил для развития Украины », - подчеркнул Президент.

«Главным принципом нашей внешней политики должно стать отстаивание национального достоинства. А ключевым ответом на новые вызовы мирового экономического кризиса - согласие и сплоченность украинского народа », - подчеркнул Янукович.