Янукович в новогоднем поздравлении призвал украинцев быть сплоченными
10:43, 01 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович в своем новогоднем поздравлении к украинцам рассказал, что следующий год должен стать годом развития и социальной справедливости.
Янукович поздравил украинцев с Новым годом / Фото: сайт Президента Украины
«Все ветви власти должны обеспечить максимальный социальный эффект от экономического роста и правовых преобразований. Начало работы обновленного состава Верховной Рады и Правительства открывает возможности для конструктивного сотрудничества всех ведущих политических сил для развития Украины », - подчеркнул Президент.
«Главным принципом нашей внешней политики должно стать отстаивание национального достоинства. А ключевым ответом на новые вызовы мирового экономического кризиса - согласие и сплоченность украинского народа », - подчеркнул Янукович.
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