Сторонники Тимошенко встретили Новый год под стенами больницы
Активисты Харьковской организации партии «Батькивщина» встретили Новый год возле больницы, где находится бывший премьер Юлия Тимошенко.
Активисты Харьковской областной организации «Батькивщины» встретили Новый год возле больницы «Укрзализница», где находится бывший премьер-министр, председатель партии Юлия Тимошенко.
Как сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации партии Юлия Германова, сторонники Ю.Тимошенко установили у входа в больницу и украсили три елки, одну из которых – шариками с партийной символикой, сообщает Радио «Свобода».
«Мы посветили большим фонарем в окно Юлии Владимировне. В полночь зажгли бенгальские огни, прокричали «С Новым годом!» и «Юле – волю!», а затем спели гимн Украины», – сказала Ю.Германова.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в новогоднюю ночь около 200 активистов харьковской «Батькивщины» встретили Новый год под стенами Качановской женской колонии №54, где содержалась Ю.Тимошенко.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укразализницы» в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).
Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».