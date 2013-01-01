Сторонники Тимошенко встретили Новый год под стенами больницы

Активисты Харьковской областной организации «Батькивщины» встретили Новый год возле больницы «Укрзализница», где находится бывший премьер-министр, председатель партии Юлия Тимошенко.

Как сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации партии Юлия Германова, сторонники Ю.Тимошенко установили у входа в больницу и украсили три елки, одну из которых – шариками с партийной символикой, сообщает Радио «Свобода».

«Мы посветили большим фонарем в окно Юлии Владимировне. В полночь зажгли бенгальские огни, прокричали «С Новым годом!» и «Юле – волю!», а затем спели гимн Украины», – сказала Ю.Германова.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в новогоднюю ночь около 200 активистов харьковской «Батькивщины» встретили Новый год под стенами Качановской женской колонии №54, где содержалась Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укразализницы» в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».