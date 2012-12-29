Дочь Тимошенко призывает мировое сообщество помочь украинцам

Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко призывает мировое сообщество ввести санкции в отношении украинских должностных лиц, виновных в заключении ее матери – экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По ее словам, в Украине последовательно строится диктатура, и западное сообщество должно помочь украинцам.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Главная задача Виктора Януковича - держать мою маму в тюрьме во время выборов 2015 года. И сейчас это абсолютно понятно всем. Мы понимаем, что мы ничего не можем с этим сделать самостоятельно в Украине. Именно поэтому мы нуждаемся в поддержке международного сообщества. Это не преувеличение утверждать, что Украина превращается в полицейское государство, в диктатуру. Моя мама предупреждала мир, международное сообщество об этом перед парламентскими выборами, и сейчас эта диктатура строится с еще большими усилиями», - сказала Е.Тимошенко.

Накануне в интервью Интернет-ресурсу "Украинская правда" Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон Теффт, который в следующем году заканчивает свою каденцию в Украине, в частности, выразил надежду, что заключенный лидер оппозиции Ю.Тимошенко сможет выйти на свободу до 2015 года. Он подчеркнул, что если это не произойдет и она не сможет принять участие в президентских выборах, то это будет серьезным нарушением избирательного процесса.

Как известно, Ю.Тимошенко обратилась с письмом к министру юстиции США с просьбой расследовать действия американской юридической компании «Скадден» на предмет возможных коррупционных связей с украинским правительством. «Скадден» подготовила отчет по делу Ю.Тимошенко, в котором дала оценку процессу против нее. Государственный департамент США назвал этот отчет неполным.