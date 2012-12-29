Новый владелец «Металлиста» собирается переплюнуть Ярославского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в размещенном на официальном сайте ФК «Металлист» сообщении.

«27 декабря в Киеве состоялась встреча нового владельца ФК «Металлист» Сергея Курченко с топ-менеджерами клуба Сергеем Воликом и Евгением Красниковым. Сергей Курченко подчеркнул необходимость формирования новой более амбициозной стратегии развития клуба и подтвердил свое намерение увеличить инвестиции в команду. В ближайшее время менеджмент ФК «Металлист» подготовит свои предложения по трансферной политике клуба и другим ключевым вопросам деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В «Металлисте» также заметили, новый инвестор высоко ценит работу тренерского штаба во главе с Мироном Маркевичем и планирует в ближайшее время провести расширенное совещание при участии главного тренера команды для выработки перспективной программы действий.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что после изменения владельца «тренерский штаб и топ-менеджмент «Металлиста» продолжат работу».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передает обязательство по его финансированию другому инвестору.

В тот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является С.Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Справка УНИАН. Харьковский ФК «Металлист» создан в декабре 1925 года при коллективе Харьковского паровозостроительного завода (в настоящее время «Завод им. Малышева»). ФК «Металлист» в настоящее время играет в Украинской футбольной Премьер-лиге. Обладатель Кубка СССР; шестикратный бронзовый призер чемпионата Украины; финалист Кубка СССР и Кубка Украины.