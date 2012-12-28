Азарову Новый год запоминается пирогами и блюдами

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

”Прежде всего, это традиция отмечать Новый год в кругу семьи и дома. И к празднику мы всегда начинали готовиться задолго: подбирали подарки, думали о том, какие сюрпризы будут приятны близким, и, конечно, новогодние праздники мне запомнились праздничными пирогами, различными блюдами. А первый тост, конечно, будет за здоровье всех близких людей, родных, потому что, согласитесь, это самое главное в нашей жизни. Ничто не доставляет такого большого огорчения, как болезнь наших близких. Поэтому, совершено естественно, первый тост будет с пожеланиями доброго здоровья”, - написал Н.Азаров.