Вице-президент Египта подал в отставку

Как передает РИА Новости, пост вице-президента страны в новом проекте египетской конституции, по которому в субботу проходит второй тур голосования, не предусмотрен.

Референдум по новому основному закону Египта проходит в два этапа. Во втором туре референдума по новой конституции смогут принять участие почти 25,5 миллиона египтян, достигших 18 лет и имеющих право голоса. Голосование пройдет на более 6,5 тысячи первичных пунктах, контролировать ход референдума на заключительном этапе будут около 7,3 тысячи судей.

По предварительным результатам подсчета голосов первого этапа, доля египтян, проголосовавших "за" новую конституцию, которую поддерживают исламистские движения, составила 57%, тогда как "против" основного закона высказались 43% избирателей.