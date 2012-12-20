Брок: преследование оппозиции помешает подписать Соглашение с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.Брок заявил во время пресс-конференции в Киеве, комментируя преследование оппозиции, в частности, Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Григория Немыри.

“Что касается господина Немыри, я четко могу высказаться, что никакие новые дела не должны быть открыты”, - сказал Э.Брок.

Он добавил, что дела в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко также остаются в повестке дня Европы. “Пока эти дела не будут решены, они останутся в повестке дня, и это является также условием для подписания Соглашения об ассоциации”, - отметил он.

Э.Брок напомнил, что Соглашение об ассоциации может быть подписано уже в ноябре 2013 года.

“Но если будет открыто дело в отношении Григория Немыри, то я буду считать, что они (власти Украины - УНИАН) отклонили это предложение. Мне показалось, что в офисе премьер-министра и других политических кругах это поняли и они будут действовать должным образом”, - сказал Э.Брок, добавив, что сегодня встречался с главой правительства Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

Э.Брок отметил, что если дела в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко будут закрыты, то Украине намного легче будет бороться за европейскую перспективу.