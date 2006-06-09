Переговоры о создании будущей коалиции были заблокированы из-за желания Соцпартии получить должность спикера. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, участвовавший в переговорах, сообщает "Украинская правда".

"Сегодня мы пришли к президенту, потому что не могли договориться. Каждая политическая сила доложила президенту свою позицию. Говорили о принципах назначений и сказали так: кому дается первое право выбора?", рассказал премьер.

По его словам, право выбора было предоставлено "политической силе, которая набрала больше всего голосов". "Выбор был за Юлией Владимировной. Она сказала: я выбираю должность премьера. Речь шла не о себе, а о политической силе", добавил он.

Второй должна выбирать "Наша Украина", поскольку она получило второе место на выборах. "Мы сказали, что мы выбираем должность спикера. Третья сила – Мороз, социалисты – они тоже выбирают спикера. Ну как же это так? Так же нельзя! И таким образом мы не договорились".

Ю.ЕХАНУРОВ добавил, что именно поэтому они пошли к президенту, "доложили обстановку, очень долго говорили".

"Президент даже предложил Морозу одну из должностей, которая принадлежит к квоте президента. Он отказался".

На уточнение, идет ли речь о должности секретаря СНБОУ, Ю.ЕХАНУРОВ не ответил.

На вопрос, обсуждались ли другие вопросы, Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что речь шла лишь об одном вопросе.

Ю.ЕХАНУРОВ также рассказал, что пакет расхождений между участниками коалиции, вероятнее всего, будет урегулирован с помощью отдельных законопроектов.

"У меня сердце кровью обливалось, что мы выносим эти вопросы в отдельный пакет", - добавил он при этом. Он сказал, что пакет расхождений общеизвестен. Среди новых пунктов – "Наша Украина" выступает против императивного мандата.